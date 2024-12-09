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Eski Sevgilisi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Eski Sevgilisi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi
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İzmir'de eski sevgilisiyle yaşanan arbede sonrası tabancayla vurularak hayatını kaybeden 29 yaşındaki Eda Kuş'un cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

İzmir'de, eski sevgilisi olduğu öğrenilen kişiyle araç içinde çıkan arbedede tabancayla vurularak ölen kadının cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Konak ilçesinde yaşanan olayda, 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden E.B. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı. Şüpheli ifadesinde, eski sevgilisi Eda Kuş ile araçta tartıştıklarını, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti.

Yakınları tarafından teslim alınan Eda Kuş'un cenazesi, Buca ilçesindeki Darul Kura Camii'ne getirildi. Cenazeye talihsiz kadının akrabaları ve arkadaşları katıldı. Genç kadının cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Menderes Yeniköy Mezarlığına götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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