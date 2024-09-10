Eski sevgilisi tarafından öldürülen Hamiyet Çetin Görmezer toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde eski sevgilisi tarafından öldürülen Hamiyet Çetin Görmezer, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz 7 Eylül'de ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Çetin Gençay (36), iş çıkışı servisten inerken eski sevgilisi Hamiyet Çetin Görmezer (43) ve Feriye Gözüala (25) isimli kadınlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin Gençay, yanında taşıdığı silahla iki kadına ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Hamiyet Çetin Görmezer ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan Çetin Gençay, 100 metre ilerde aynı silahla başına ateş edip yaşamına son verdi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Hamiyet Çetin Görmezer de dün hayatını kaybetti.

Ailesinin Mersin Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı Görmezer'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Görmezer, kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Sucular Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. - MERSİN