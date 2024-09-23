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Eski Sevgilisi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Eski Sevgilisi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ebru Öcal, eski sevgilisi olduğu iddia edilen C.K. tarafından evinde bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay, genç kadının çocuklarının eve gelmesiyle ortaya çıktı. C.K. firar etti ve aranıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ebru Öcal, eski sevgilisi olduğu iddia edilen C.K. tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 54 Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi S.Ö. ile ayrılma aşamasında olan Ebru Öcal, bir süre C.K. ile birlikte yaşadı. Daha sonra eşi ile barışan Öcal, eşi S.Ö. ve 2 çocukları ile birlikte yeni bir eve taşındı. Öcal'ın yeni adresini öğrenen C.K., eve gelerek Ebru Öcal ile görüştü. İkilinin arasında çıkan tartışma sonrasında C.K., Öcal'ı bıçakladı. Ebru Öcal, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden arabayla kaçtı. İlkokul öğrencisi olduğu belirtilen Öcal'ın çocukları ise eve geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. Annesi Ebru Öcal'ı kanlar içerisinde yattığını gören çocuğun imdadına önce komşuları yetişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ebru Öcal'ın cansız bedeninin hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi. Olaya ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi C.K. ise her yerde aranıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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