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Eski Sevgilinin Kardeşini Vuran Şahıs Yakalandı

Eski Sevgilinin Kardeşini Vuran Şahıs Yakalandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde eski sevgilisinin kardeşini tabancayla vuran şahıs, yakalandı. Olay sonrası kaçan S.A., polisin kovalamacasının ardından yakalandı ve 'Beni bırakın, birini daha vurup teslim olacağım' dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde eski sevgilisinin kardeşini tabancayla vurup kaçan şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın "Beni bırakın, birini daha vurup teslim olacağım" dediği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Tacikistan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre S.A., eski sevgilisinin kardeşi Berkay T. ile sokakta karşılaştı. S.A., çıkan kavgada tabancayla Berkay T.'yi karnından vurdu. S.A. Berkay T.'nin evinin önünde birkaç el daha havaya ateş edip kaçarken, yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, S.A.'nın kaçtığı 01 RC 040 plakalı otomobili takibe alarak uygulama noktasında durdurmaya çalıştı. Uygulama noktasından kaçan S.A., kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla yakalandı. "Beni bırakın, birini daha vurup teslim olacağım" dediği öğrenilen S.A. emniyete götürülürken, Berkay T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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