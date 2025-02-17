Eski Sevgili Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı eski sevgilisi tarafından karnından ve bacağından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olay 15 Şubat Cumartesi günü Kemalpaşa ilçesi Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokakta buluşan eski sevgili olan F.Y. (47) ve U.E. (33) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada U.E. yanındaki bıçakla F.Y. isimli kadını karın ve bacak kısmından yaralayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmada U.E. isimli şahıs kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hayati tehlikeyi atlatan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. - İZMİR