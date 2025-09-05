Haberler

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

98 yaşında hayatını kaybeden Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine aile, siyasetçiler ve sevenleri katıldı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun cenaze töreni Ankara'da gerçekleşti.

Bir süredir özel Güven Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 98 yaşındaki Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hayatını kaybetmişti. Sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) törenin ardından Doğru'nun cenaze namazı, Kocatepe Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı.

Son yolculuğuna uğurlanan Doğru'nun cenazesine aile ve yakınlarının yanı sıra, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, siyasiler ve sevenleri katıldı. Cenaze aracına konulan Doğru, Yenimahalle içesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek

Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek
title