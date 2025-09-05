Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun cenaze töreni Ankara'da gerçekleşti.

Bir süredir özel Güven Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 98 yaşındaki Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hayatını kaybetmişti. Sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) törenin ardından Doğru'nun cenaze namazı, Kocatepe Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı.

Son yolculuğuna uğurlanan Doğru'nun cenazesine aile ve yakınlarının yanı sıra, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, siyasiler ve sevenleri katıldı. Cenaze aracına konulan Doğru, Yenimahalle içesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA