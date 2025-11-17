Eski Polis Memuru Ayşe Tokyaz Cinayetinde Müebbet İstemli İddianame
Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan'da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlar yönünden 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa