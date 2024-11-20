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Eski patron, çalışanını kaza yüzünden darp ederek yaraladı

Eski patron, çalışanını kaza yüzünden darp ederek yaraladı
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Samsun'da eski çalışanı ile kaza meselesi yüzünden tartışan iş yeri sahibi O.M., İ.Ş.'yi darp ederek yaraladı. Olay sonrasında gözaltına alınan O.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da eski çalışanını kaza meselesi yüzünden darp ederek yaralayan eski patron gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Doğal gaz tesisatçısı iş yeri sahibi O.M., eski çalışanı İ.Ş.'nin yanında çalışırken araçla kaza yaptığı ve hasarı ödemediği gerekçesiyle aralarında tartışma çıktı. O.M., İ.Ş.'yi darp ederek yaraladı. O.M. şikayet üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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