Eski Ortaklarını Silah Zoruyla Alıkoyan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde eski ortaklarını silah zoruyla alıkoyup senet imzalattığı ve araçlarını gasp ettiği iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, F.K. isimli şahıs, eski ortakları L.Y., A.V.Ç. ve Ö.Ö.'yü alıkoyarak silah zoruyla senet imzalatıp aracını gasp etti. F.K.'nın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan F.K.'nın işyerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet fişek, 1 adet kılıç, 1 adet kama ve 1 adet jop ele geçirildi. Ayrıca gasp edilen araç da ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN