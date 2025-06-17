Eski Nişanlısını Silahla Yaralayan Şüpheli 14 Gün Sonra Teslim Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta karşılaştığı eski nişanlısını silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheli, 14 gün sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, 2 Haziran'da İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan İshakpaşa İlkokulu önünde meydana gelmişti. Hakan Mahim (33), sokak üzerinde eski nişanlısı Asel Y. (29) ile karşılaştı. İkili arasında bir anda çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Hakan Mahim, yanında getirdiği silah ile Asel Y.'ye ateş etti. Sağ bacağından yaralanan genç kadın yere düşerken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Asel Y., olaydan 3 gün sonra taburcu edildi.

Şüpheli 14 gün sonra teslim oldu

Yaşanan olay sonrası 14 gün boyunca kaçan Hakan Mahim, İnegöl Adalet Sarayı'na giderek teslim oldu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA