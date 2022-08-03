Eski nişanlısını öldüren kadın "Pişmanım" dedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski nişanlısını öldüren kadın "Pişmanım" dedi

Eski nişanlısını öldüren kadın 'Pişmanım' dedi

Tokat'ta eski nişanlısını öldüren genç kadın basın mensuplarının sorularına "Pişmanım" cevabını verdi.

 - Güncelleme:

Tokat'ta eski nişanlısını öldüren genç kadın basın mensuplarının sorularına "Pişmanım" cevabını verdi.

Tokat'ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabanca ile vurarak öldüren ve kız arkadaşı E.D.'yi (26) yaralayan F.G. (24) sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Polis aracından indirilen genç kadın basın mensuplarının "Eski nişanlınızı neden vurdunuz?" şeklindeki sorusuna 'pişmanım' cevabını verdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın geçmişi

Olay, kent merkezi Çeçenistan Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.'ye (26) tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralanan kadın vücudunda kalan kurşunun çıkartılması için ameliyata alındı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title