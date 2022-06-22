Eski nişanlısına kezzap atan şahıs "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırmış - Haberler

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Eski nişanlısına kezzap atan şahıs "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırmış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eski nişanlısına kezzap atan şahıs 'Su saatine bakacağım' bahanesiyle kapıyı açtırmış

Konya'nın Çumra ilçesinde, üzerine kezzap attığı 28 yaşındaki eski nişanlısını ağır yaralayan şahsın, "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp kezzabı döktüğü ortaya çıktı.

Konya'nın Çumra ilçesinde, üzerine kezzap attığı 28 yaşındaki eski nişanlısını ağır yaralayan şahsın, "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp kezzabı döktüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Haziran Pazar günü Çumra ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin (28), nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk (26) anlaşamayarak 1 yıl önce ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kıza psikolojik baskı uygulayarak tehdit etmeye başladı. Geçtiğimiz pazar günü eski nişanlısının evine giden Sabit Türk, kendisini görevli gibi tanıtarak "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp eksi nişanlısının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, Ilgın ilçesinde yakalanan Sabit Türk emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya Çumra su 3. Sayfa Haberler

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