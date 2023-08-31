Eski nişanlısı tarafından kaçırılan genç kadın aranıyor

Annesini gizli numaradan arayıp kaçırıldığını söyledi, görüşme görüntülendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de eski nişanlısı tarafından zorla kaçırıldığı iddia edilen 20 yaşındaki kızlarından günlerdir haber alamayan ailesi, yetkililerden yardım istedi.

Emek Mahallesi Rüstem Sokak'taki evinden 25 Ağustos sabahı 07.00 sularında işe gitmek için çıkan ve arka sokakta bekleyen eski nişanlısı tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılan Medine Sülük'ün ailesinin endişeli bekleyişi devam ediyor. Olay esnasında Medine Sülük'ün yanında olan iş arkadaşının beyanına göre psikolojik şiddet ve kıskançlık nedeniyle 8 ay önce ayrıldığı eski nişanlısı tarafından kaçırılan genç kadın, geçtiğimiz gün gizli numaradan annesini arayarak hayatta olduğunu söyledi. Telefon konuşmasında gözyaşları içinde eski nişanlısının yanında olduğunu ve zorla tutulduğunu söyleyen Medine Sülük'ün bulunması için ailesi karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından Medine Sülük'ün eski nişanlısı Taner Sülük'ün akrabası olan 5 kişi ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınsa da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Medine Sülük'ün annesi Menekşe Sülük ve babası Selahattin Sülük, kızlarını bulunması için yetkililerden ve devlet büyüklerinden yardım istedi.

"Kızıma psikolojik şiddet uyguluyordu, kıskançlıktan dolayı ayrıldılar"

Yaklaşık 8 ay önce nişanlısından kıskançlık nedeniyle ayrılan kızından 5 gündür haber alamayan baba Selahattin Sülük, "Bizim 5 gündür kızımız kayıp. Bizim evimizin önünde kızımızı kaçırdılar. Sabah işe giderken. Yanında iş arkadaşı da vardı. Saat 07.05 ya da 07.10 geçiyordu, kaçırdılar kızımızı. Kaçıran eski nişanlısı Taner Sülük ve yardımcıları vardı. Yaşar sülük, Belgüzar Sülük ve Hamza Sülük bunlar kaçırdılar. Şahitlerimizin gördükleri. Kızımız 5 gündür yok. Emniyet müdürlüğüne bildirdik, karakola bildirdik, 5 gündür kızımız kayıp. Eski nişanlısı afyonlu olduğu için oraya götürüldüğünden şüpheleniyoruz. Emniyet arıyor ama bulamadık. Yardım istiyoruz. Valimizden, emniyet müdürlerimizden ve savcımızdan, yardım istiyoruz. Elimizden hiç bir şey gelmedi aradık. Valiliğe çıktık. Müdürlüğe gittik onlarda aradılar bulamadık, 5 gün oldu. 5 kişi yakalandı bir gün kaldılar ama serbest bırakıldı. Bir yıl nişanlı kaldılar anlaşamadılar ayrıldılar. 8 ay oldu ayrılmaları. Bize nedenini söylemediler, barışmak istediler ama kızım istemediği için olmadı. Silah zoruyla kızımızı kaçırdılar. Nişanlılık süresince kızıma psikolojik şiddet yapıyordu. Buraya gitmeyeceksin şuraya gitmeyeceksin. Kızıma psikolojik şiddet yapıyordu. Ayrılık sebebi de kıskançlıktı" dedi.

"Benim çocuğum resmen orada rehin tutuluyor"

Kızının eski nişanlısı tarafından zorla alıkonulduğunu söyleyen acılı anne Menekşe Sülük, yetkililerden yardım isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiğimiz beş günü anlatamam. Biz yaşadık çünkü o acıyı. Benim çocuğum resmen orada rehin tutuluyor. Konuştukça sesi titriyor. Ben dün konuştum konuşunca daha kötü oldum. İyi olacağıma daha kötü oldum, onun sesini duyunca. Benim kızım resmen orda rehin tutuluyor zorla. İstemiş olsa ben isterim derdi. İstemediği için zorla tutuluyor. Gizli numaradan aradı. Çocuğumun elin aldılar kapattılar. Kızım biraz daha konuşacaktı benimle. 'Anne ben seni sonra ararım dedi' bir daha aramadı. Kızım hem ağlıyordu hem de sesi titriyordu. Zor konuştu zaten bizi sordu evin durumunu sordu. Bir kere ben iyim dedi. İyiyim dese de zorla iyiyim dedi gibi sanki başına silah zoruyla bekleyen varmış gibi. Gönüllümü gittin zorlan mı gittin diye sordum. 'Anne sen bilmiyor musun beni zorla kaçırdılar' dedi. Biz mağdur kaldık. Ben büyüttüm çocuğumu onlar zorla aldı. Biz burada perişan olduk, burada beş gündür. Benim çocuğum yerin altında mı mecbur çıkacak. Biz perişan olduk. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bilen gören varsa bize yardım etsin. Çok üzgünüz, bitkiniz, perişan haldeyiz."