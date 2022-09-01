Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski muhtar traktör kazasında öldü

3. Sayfa Haberleri

Eski muhtar traktör kazasında öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde eski muhtar Mustafa Kaya, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde eski muhtar Mustafa Kaya, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende İlçesi Gökçeören mevkiinde meydana geldi. Eski muhtar Mustafa Kaya'nın (63) kullandığı traktör, bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu sürücü Kaya, traktörün altında kalarak vefat etti.

Adli Tıp Kurumu'na götürülüp otopsi yapılan Kaya, Gökçeören kırsal mahalle mezarlığında defnedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kaya Malatya Darende 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title