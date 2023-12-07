Eski Milli Futbolcu Trafikte Darp Edildi

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu trafikte yol verme tartışmasında darp eden iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu trafikte yol verme tartışmasında darp eden iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik ifadesi ortaya çıkan Nurettin K., "Karşı tarafı darp etmedik. Arbede olunca hepimiz düştük" dedi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu 5 Aralık günü saat 14.37 sıralarında Kadıköy'de trafikte yolun daralması sonucunda başka bir sürücü ile yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşadı. Şüpheli Zekai K., ve Nurettin K., ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Derelioğlu çifti şahıslar tarafından darp edildi. Gözaltına alınan Zekai K. ve Nurettin K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İfadeleri ortaya çıktı

Şüpheli Zekai K. hakimlik ifadesinde, "Karşı tarafı tanımıyorum. Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. ilk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma falan yok kameralarda mevcuttur sadece itişme

esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darp etmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu. Sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

"Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu bizde bilmiyoruz"

Nurettin K. ise, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı tarafı darp etmedik. Arbede olunca hepimiz düştük. Karşı taraf da düştü. Kasti hiçbir şey yoktur. Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu bizde bilmiyoruz. Hayatımda karakola gitmişliğim yoktur. Bakmakla yükümlü olduğum iki aile vardır. Şu an mağdur durumdayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi. - İSTANBUL