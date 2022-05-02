Eski milletvekili hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun eski milletvekili Orhan Uluçay hayatını kaybetti.
SAMSUN (İHA) - Samsun eski milletvekili Orhan Uluçay hayatını kaybetti.
1977-1980 yılları arası Adalet Partisi 16. Dönem Milletvekili Süleyman Orhan Uluçay (85) vefat etti. Uluçay'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazından ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek. - SAMSUN
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