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Eski milletvekili hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eski milletvekili hayatını kaybetti

Samsun eski milletvekili Orhan Uluçay hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun eski milletvekili Orhan Uluçay hayatını kaybetti.

1977-1980 yılları arası Adalet Partisi 16. Dönem Milletvekili Süleyman Orhan Uluçay (85) vefat etti. Uluçay'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazından ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adalet Partisi, Milletvekili, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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