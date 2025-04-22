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Eski Komşusunu Vuran Kadın Alışverişte Yakalandı

Eski Komşusunu Vuran Kadın Alışverişte Yakalandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski komşusunu vurarak yaralayan S.S., olaydan sonra bir tuhafiyede alışveriş yaparken polis tarafından yakalandı. Olayda F.A. omuzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eski komşusunu vurdu, alışveriş yaparken yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski komşusunu vurarak yaralayan kadın, olaydan sonra bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Melikgazi 1 Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, eski komşu oldukları öğrenilen F.A. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. yanında bulunan tabanca ile F.A.'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omuzundan yaralandığı öğrenilen F.A. hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın da olay yerinden kaçtı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Tuhafiyede alışveriş yaparken yakalandı

Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli S.S.'yi suç aleti tabanca ile olay yeri yakınlarında bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakaladı. Ayrıca şüpheli S.S. polis otosuna bindirilirken 'ölmedi' diyerek ağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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