Son dakika haberleri: Boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın ve bebeğine acı veda

Boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın ve bebeğine acı veda

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eski eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen kadın ve bebeği toprağa verildi.

Olay, ilçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir hafta önce boşanan Burak Tekler ve Cansu Sezer arasındaki tartışmalar boşandıktan sonra da devam etti. İkili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi ile Burak Tekler, eski eşi Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'in yaşadığı eve gitti. Cinnet getiren Burak Tekler, eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu Sezer ve Selim Ali'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İntihardan vazgeçip polise teslim oldu

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı, iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihara kalkıştı. İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Cansu Sezer ve oğlu Selim Ali Tekler için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Çiftlikönü Camiinde öğlen namazına müteakiben cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına katılan Cansu ve oğlu Selim Ali'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'in cansız bedeni Yeni Şehir Mezarlığına defnedildi.