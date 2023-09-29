Eski kız arkadaşının evinde ölü bulunmuştu: Ejderha ailesinden 1 sanığa tahliye

Sultangazi'de eski kız arkadaşı Zehra Ejderha'nın evinin önünde ölü bulunan Murathan Yılmaz cinayetinden sorumlu oldukları iddia edilen Ejderha ailesinin yargılandığı davada mahkeme, 1 sanığın tahliyesine hükmetti.

Sultangazi'de 30 Mayıs 2022'de eski sevgilisi Zehra Ejderha'nın evinin önünde cansız bedeni bulunan Murathan Yılmaz'ın ölümünden sorumlu oldukları iddia edilen anne Türkan, baba Ahmet ve abi Mehmet Ejderha'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Türkan Ejderha, Ahmet Ejderha ve Mehmet Ejderha, tarafların avukatıyla hazır bulundu. Duruşmaya maktul Murathan Yılmaz'ın ailesi de müşteki sıfatıyla katıldı.

"Hem abimin hem de babamın ölümüne sebep oldular"

Duruşmada beyanda bulunan maktul Yılmaz'ın kardeşi Hamza Yılmaz, "Benim abimi öldürdüler. Olmayan bir algı oluşturuyorlar. Abim öldükten sonra babam da intihar etti. Hem abimin hem de babamın ölümüne sebep oldular. Abime yönelik boş iftiralarda bulunulmaktadır. Ölmüş bir kişinin değerlerinin ayaklar altına alınması adil değildir. En ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ederim" şeklinde konuştu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Ahmet ile Mehmet'in olay günü maktul Murathan Yılmaz'ı ikamet adreslerinin önünde gördükleri, bunun üzerine sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulü silahla öldürdükleri anlatıldı.

Silahı komşusuna verdiği aktarıldı

Olay yerinden 2 silaha ait kovan ele geçirildiğinin belirtildiği mütalaada, olaydan sonra sanık Türkan'ın olayda kullanılan silahlardan birini komşusu Raziye'ye vererek saklanmasını istediği, daha sonra sanık Mehmet'in 2.silahı alarak tespit edilemeyen bir yere gizlendiği de aktarıldı.

Müebbet hapis cezası talebi

Açıklanan mütalaada, sanıklar Ahmet ile Mehmet Ejderha'nın ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada sanık Türkan Ejderha'nın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ile tutuklu kaldığı sürenin de dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi istendi.

"Benim mezun olup çalışmam gerekiyor"

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söylediler. Sanıklardan Mehmet Ejderha ise "Ben böyle bir suçtan cezalandırılmak istenmiyorum. Yıllarca okudum, emek verdim. Benim mezun olup çalışmam gerekiyor. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

1 sanığa tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ahmet ile Mehmet Ejderha'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Türkan Ejderha'nın ise üzerine atılı suçun değişme ihtimali ve tutuklulukta kaldığı süreyi de dikkate alınarak tahliyesine hükmetti. Mahkeme, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesine de karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Murathan Yılmaz 'maktul', Binnaz Yılmaz ile Hamza Yılmaz 'müşteki', Mehmet Ejderha, Türkan Ejderha ve Ahmet Ejderha ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ahmet, Türkan ve Mehmet Ejderha'nın 30 Mayıs 2022'de maktul Murathan Yılmaz'ın ikamet adreslerinin önünde gördükleri, bunun üzerine şüpheli Ahmet ile Mehmet' in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Murathan Yılmaz'a ateş ederek öldürdükleri, olay yerinden 2 silaha ait kovan ele geçirildiği, olayın hemen sonrasında ise şüpheli Türkan'ın diğer şüpheliler Ahmet ve Mehmet' e yardım ederek silahlardan birini komşusu Raziye'ye vererek saklanmasını istediği aktarıldı.

İddianamede, kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir şahsın olayın bir kısmını gördüğünün, şüpheli Ahmet'in maktule doğru 2-3 el ateş ettiğini, daha sonra bu silahı olay yerinde bulunan eşi şüpheli Türkan'a verdiğini, Türkan'ın da komşusu olan Raziye'ye verdiğini söylediği kaydedildi.

Olay sonrası şüpheli Mehmet'in 2.silahı alarak ve kamera kayıt cihazını da sökerek tespit edilemeyen bir yere gizlediğinin anlatıldığı iddianamede,, böylece şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, şüpheli Ahmet ve Mehmet' in maktule ateş ettikleri, şüpheli Türkan'ın da yardım eden sıfatıyla diğer şüphelilerin eylemlerine iştirak ettiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Ejderha ve Ahmet Ejderha'nın ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. Şüpheli Türkan Ejderha'nın ise 'yardım eden sıfatıyla kasten öldürme suçuna iştirak' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL