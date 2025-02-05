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Eski Kayseri Genel Sekreteri Mustafa Atsız, Yargı Önünde

Eski Kayseri Genel Sekreteri Mustafa Atsız, Yargı Önünde
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Mustafa Atsız, 'nüfuz ticareti', 'haksız mal edinme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Atsız, şikayetlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Eski Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız, 'nüfuz ticareti', 'haksız mal edinme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Eski Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olan ve son olarak Mersin'de vali yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Atsız, 'nüfuz ticareti', 'haksız mal edinme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla hakkında açılan advada 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Atsız ve avukatı ile şikayetçi Giyasi Öztürk'ün avukatı katıldı.

Kendisine yapılan suçlamayı bilmediğini belirten sanık Mustafa Atsız, "Bir sepet yapılmış, 'sen bunlardan kendini akla' deniliyor" dedi. Aynı konuyla ilgili olarak 4 ayrı yerden şikayet yapıldığı belirten Atsız, Gıyasi Öztürk'ün FETÖ/PDY'den yargılandığı davada tanık olduğu için 'Mustafa Atsız ile benim aramda husumet var. Benim hakkımda tanıklık yapamaz' dediğini ve kendisinden bu nedenle şikayetçi olduğunu ifade etti.

Kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili Öztürk'ün illiyet bağının bulunmadığını belirterek müştekilik durumunun gözden geçirilmesini talep eden Atsız, kendisine yöneltilen suçlamalardan daha önce beraat ettiğini söyledi. Kendisiyle ilgili onlarca şikayetin bulunduğunu ancak sadece bir tanesinden küfür ettiği için ceza aldığını ifade eden Atsız, 'nüfuz ticareti' ile suçlandığı Kemal Ertuğrul ve Koray Ertuğrul arasında imzalanan çerçeve sözleşmesinde kendisinin tanık olduğunu, bu tanıklığının vali yardımcılığı nedeniyle değil, tarafların akrabası olması nedeniyle olduğunu, ayrıca çerçeve sözleşmenin uygulanmadığını belirtti.

Giyasi Öztürk'ün avukatı ise müvekkilinin yargılandığı FETÖ/PDY davalarının hepsinden beraat ettiğini belirterek, Atsız'ın Mersin vali yardımcısı olduğu dönemde adliyeye giderek savcıları etki altına almaya çalıştığını ve bunun "nüfuz ticareti" olduğunu belirtti.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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