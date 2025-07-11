Eski İstihbaratçı FETÖ Operasyonunda Yakalandı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve polisin düzenlediği operasyonda, eski istihbaratçı emniyet mensubu V.Ö., "gaybubet" denen hücre evinden çıktığı sırada üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Ö.'nün, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürüyken KHK ile ihraç edilen eski Emniyet Amiri olduğu öğrenildi. - İSTANBUL