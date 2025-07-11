Eski İstihbaratçı FETÖ Operasyonunda Yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, eski istihbaratçı emniyet mensubu V.Ö., 'gaybubet' hücre evinden sahte kimlikle çıkarken yakalandı. V.Ö.'nün daha önce Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olduğu ve KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve polisin düzenlediği operasyonda, eski istihbaratçı emniyet mensubu V.Ö., "gaybubet" denen hücre evinden çıktığı sırada üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Ö.'nün, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürüyken KHK ile ihraç edilen eski Emniyet Amiri olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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