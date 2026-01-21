Haberler

Aranan eski icra müdür yardımcısı yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

Iğdır'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan eski Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı E.K. ile iki Azerbaycan uyruklu organizatör, mahkemece tutuklandı. E.K.'nin dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından arandığı belirlendi.

Iğdır'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan eski Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı E.K. ile 2 Azerbaycan uyruklu organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen E.K. ile 2 Azerbaycan uyruklu organizatör, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aralık ilçesine bağlı Emince köyü mevkiinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan kimlik ve adli sorgulamada, eski Kocaeli İcra Müdür Yardımcısı E.K.'nin 'kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından arandığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.K. ve 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

