Haberler

Eski Güney Kore Başbakanı Han'a sıkıyönetime yardım suçundan 23 yıl hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetime yardım etme suçlamasıyla yargılandığı davada 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Han'ın anayasal düzeni bozma niyetiyle hareket ettiğini belirtti.

Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetime yardım etme suçlamasıyla yargılandığı davada 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo'nun görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetime yardım etme suçlamasıyla yargılandığı davanın sonucu belli oldu. Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Han, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Han'ın anayasal düzeni bozma niyetiyle hareket ettiğini belirten mahkeme, Han'ın bilinçli olarak ayaklanmaya yardım ettiğine hükmetti.

15 yıl hapsi talep edilmişti

Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetime yardım etmekle suçlanmıştı. Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, iddianamede Han'ın keyfi güç kullanımı niteliğindeki sıkıyönetim kararını durdurmakla görevli 2 numaralı hükümet yetkilisi olmasına rağmen sorumluluğunu yerine getirmediğine dikkat çekmişti. Yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanan Han için 15 yıl hapis cezası talep edilmişti. Han, suçlamaları reddederek, sıkıyönetim planlarından haberinin olmadığını ve kararın uygulanmasına destek vermediğini savunmuştu.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı krize neden olmuştu

Dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis, bu nedenle Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı. Sıkıyönetim krizi, Yoon ve birçok üst düzey kamu görevlisi hakkında farklı suçlamalarla davalar açılmasına neden olmuştu. Yoon, yargılandığı "adaleti engelleme" davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. "Ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada ise Yoon için idam cezası talep edilmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak