Eski gelinini öldüren zanlı tutuklandı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde eski gelini Hatice Barış'ı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı Mustafa K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde eski gelini Hatice Barış'ı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı Mustafa K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün saat 10.00 sularında ilçeye bağlı Çeralan Mahallesi'nde eski gelini ile tartışma yaşayan Mustafa K. tüfek ile Hatice Barış'ı vurarak öldürdü. Olaydan hemen sonra jandarma tarafından gözaltına alınan Mustafa K. Saimbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Feke Adliyesi'ne sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kozan Cezaevi'ne gönderildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Saimbeyli Jandarma Hisarcık Adana 3. Sayfa Haberler

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