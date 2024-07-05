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Eski Futbolcu Sinan Tür, Halı Sahada Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski futbolcu Sinan Tür, halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sungurluspor futbol takımında uzun yıllar oynayan Tür, maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski futbolcu Sinan Tür, halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sungurluspor futbol takımında uzun yıllar oynayan Sinan Tür, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken fenalaştı. Arkadaşları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Tür, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tür'ün ilk belirlemelere kalp krizi geçirdiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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