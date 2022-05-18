Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı - Haberler

Fatih'de eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracın damperini açarak alev alev yanan eşyaları yola dökmeye çalıştı.

Fatih Aksaray Atatürk Bulvarında seyir halinde olan kamyonun kasa kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kasa da bulunan eşyaların tutuşmasıyla alevler büyüdü. Çevre de vatandaşlar ve sürücüler paniğe kapıldı. Kamyonun damperini kaldıran sürücü yanan eşyaları yola dökmeye çalıştı. Aracın yandığını gören belediye ekipleri de alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale ederken, yaşanan korku dolu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa