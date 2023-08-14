Eski eşinin kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olan şahıs hakkında iddianame hazırlandı

Eskişehir'de eşinin kullandığı motosiklete otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede, aracı eşinin kullandığı motosikletin önüne kasten yönlendirdiği belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan inşaat ustası İdris G. ile Beyhan Gökçe, 13 yıl süren evliliklerinin ardından geçtiğimiz yıl boşanma kararı aldı. Çocukları için boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam eden çift arasında İdris G.'nin cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarının olması nedeniyle tartışma çıktı. Eski eşi Beyhan Gökçe'nin talebi doğrultusunda evden çıkan İdris G., 15 Haziran akşamı saat 20.30 sularında barışma talebiyle tekrar eve gitti. Konuşma esnasında İdris G.'nin telefonuna başka kadınlardan mesaj gelmesi üzerine ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden ayrılan İdris G., 10 DBA 53 plakalı otomobiline binerek uzaklaştı. Olaydan 3 dakika sonra da Beyhan Gökçe, kendisine ait 26 ADP 570 plakalı motosikletle evden çıktı. İddialara göre İdris G., eski eşi Beyhan Gökçe'yi otomobille takip etti ve Ali Çetinkaya Caddesi'nde bilerek üzerine sürerek çarptı. Kaza sonucu yaralanan Beyhan Gökçe, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Gökçe, kazadan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan İdris G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İdris G., sulh ceza hakimliği tarafından 'eski eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanık İdris G.'nin önümüzdeki ay hakim karşısına çıkması bekleniyor.

"Motosikletlinin eşim olduğunu bilmiyordum"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu İdris G. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İdris G. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tutuklu İdris G. yaptığı savunmada, "Evden kavgalı ayrıldıktan sonra ne yaptığını sormak için Beyhan'ı aradım. Bana 'Kendimi Porsuk'a atmaya gidiyorum, sorumlusu ailem ve seni yazacağım' dedi. Ortam gürültüsünden Beyhan'ın motosiklet kullandığını anladım. Herhangi bir yere gitmemesini söyledim. Bu esnada aynı fabrikada çalışan arkadaşım Vedat'ı alıp dönmeye çalıştığım sırada arkadaşım 'Dikkat' diye bağırdı. Herhangi bir şey görmedim. Frene bastığım esnada motosikleti bize çarptı. Motosikletlinin eşim olduğunu bilmiyordum. Araçtan inince fark ettim ve 112'yi aradım. Arkadaşımı sağ taraftaki apartmandan alıp oradan U dönüşü yapacağım sırada kaza oldu. Ben dönmeye çalışıyordum. Karşı tarafı kontrol ettiğimde yol boştu. Suçlamayı kabul etmiyorum, bilerek isteyerek eşime çarpmadım" ifadelerini kullandı.

"Arabayla fabrikanın tersi yönde gitti"

Kaza esnasında şüpheli İdris G. ile aynı arabada olan iş arkadaşı Vedat A. ise ifadesinde, otomobille fabrika yönüne gitmek yerine mesai arkadaşı İdris G.'nin ters yola girdiğini belirterek, "İdris beni evden aldığında telefonda Beyhan ile konuşuyordu. Hatta eşine 'Bak işte Vedat'ı aldım işe gidiyorum' dedi. Daha sonra aracı kullanmaya başladı. Caddeye çıktığında sol tarafa fabrika tarafına gitmesi gerekirken sağ tarafa gidip U dönecek gibi hareket etti. Bu esnada kendisine 'motor' diye bağırdım. Motosikletin ön farları yanmıyordu. Kaza oldu, motosikletli fırladı. İlk etapta kurye zannettim, aşağı indiğimizde İdris korktuğu için yaklaşamadı. Yaralı kadını çevirdiğimde telefonu düştü. Telefonda 'İdris' yazıyordu. Bende İdris'e 'Bu senin hanım, nasıl olur?' dedim. O da 'Nasıl olur?' dedi" dedi.

Yalan tanıklık suçundan soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Vedat A.'nın motosikletin farlarının kapalı olduğunu iddia etmesine karşı yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde motosikletin farlarının açık olduğu tespit edildi. Trafik bilirkişileri tarafından düzenlenen kaza raporunda da motosikletin ön ve arka farlarının açık olduğu belirtilirken, tanık Vedat A. hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

Aracı eşinin kullandığı motosikletin önüne doğru kasten yönlendirdi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık İdris G.'nin motosikletin önüne kasten aracı döndürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İdris G.'nin U dönüşüne yönelik bir eylemin söz konusu olmadığı, kasten eski eşinin kullanmış olduğu motosikletin önüne aracını kırdığı, motosikletli kişinin eski eşi olduğunu bilerek aracını ani bir manevra ile Beyhan Gökçe'nin herhangi bir kurtulma imkanı olmayacak şekilde şeridini kapatarak çarpmasına neden olduğu tespit edildi." - ESKİŞEHİR