Eski Eşini Öldüren Adamın Kızları Gözyaşlarına Boğuldu

Ankara'da eski eşi Pelin Ceylan'ı sokak ortasında vurarak öldüren Mehmet Eroğlu'nun yargılandığı davanın duruşmasında kızları gözyaşı döktü. Kızlar, babalarının neden böyle bir şey yaptığını anlamadıklarını belirtti.

ANKARA'da eski eşi Pelin Ceylan'ı (47), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mehmet Eroğlu'nun (56) yargılandığı davanın duruşmasında dinlenen kızları K.E. (25), "Neden yaptın baba?" diye bağırarak gözyaşı döktü. K.E., "Babam, anneme takıntılıydı. Olayların buralara geleceğini az çok tahmin ediyorduk çünkü babam sürekli, 'Anneni öldüreceğim' diyordu. Sürekli bizi düşündüğünü, bizim için çabaladığını söylüyor ancak çocuklarının annesini öldürüp annesiz bıraktı. Bu nasıl düşünmek? " dedi.

Geçen yıl 12 Aralık'ta de Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet Eroğlu 2 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan ile markette karşılaştı ve tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu. Etrafa tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Ceylan ise 12 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Eroğlu hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.