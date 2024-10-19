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Eski Eşini Dükkanında Darp Eden Kadın Güvenlik Kamerasında

Eski Eşini Dükkanında Darp Eden Kadın Güvenlik Kamerasında
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Ankara'da eski eşi Adem Kobal'ı çalıştığı berber dükkanında darp eden Y.K.'nın olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Kobal, eski eşinin takıntılı davranışlarından ve tehditlerinden şikayetçi oldu.

Ankara'da bir kadın, takılı olduğu eski eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Saldırdığı eski kocasını darp eden kadının o anlara güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'daki bir erkek berberinde meydana geldi. İddialara göre, Adem Kobal (39), kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşi Y.K.'nın (37) takıntısı haline geldi. Sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını ileri süren Kobal, son olarak da eski eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Kobal, yaşadıkları sebebiyle huzurunun bozulduğunu dile getirdi.

"Sürekli tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor"

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Kobal, "Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. 'Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız. ya da seni yine cezaevine göndertirim' diye tehdit ediyordu. Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor. İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni. Erkeğe şiddet olduğu zamanda aynı şekilde yasaların karşı tarafa da uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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