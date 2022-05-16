Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Eski eşini darp ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi

Boşandığı eşinin yaşadığı siteye gelen bir şahıs, eski eşini darp ettiği iddiasıyla site görevlileri tarafından linç edildi.

ANKARA (İHA) - Boşandığı eşinin yaşadığı siteye gelen bir şahıs, eski eşini darp ettiği iddiasıyla site görevlileri tarafından linç edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir şahsın boşandığı eşinin yaşadığı sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen şahıs, eski eşini darp etmeye başladı. Saldırıya uğrayan kadını kurtarmak için devreye giren site görevlilerine da saldıran şahıs, site sakinleri ve görevlileri tarafından linç edildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title