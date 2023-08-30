Ordu'nun Altınordu ilçesinde 28 Ağustos akşamı eski eşi tarafından keser sapı ile öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 28 Ağustos akşamı eski eşi tarafından keser sapı ile öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Ayşe Çetin'in cenazesi bugün Ordu'nun Korgan ilçesi Merkez Camisi'nde kılındı. Alınan helallikten sonra cenaze aile kabristanlığına götürülerek defnedildi.

Eski eşi tutuklandı

7 adet sabıkası bulunan ve olay gecesi gözaltına alınan eski koca Mükerrem Başarmak ise dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mükerrem Başarmak'ın daha önceden çeşitli suçlardan 7 farklı sabıkası olduğu öğrenilmişti. Mükerrem Başarmak çıkarılan mahkeme sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 28 Ağustos akşamı Cumhuriyet Mahallesi'nde aralarında çıkan tartışma sonucu Mükerrem Başarmak isimli şahıs eski eşi Ayşe Çetin'i keser sapıyla darp ederek öldürmüştü. - ORDU