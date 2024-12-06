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Eski Eşi Tarafından Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Eski Eşi Tarafından Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşi tarafından bıçakla yaralanan 37 yaşındaki Songül Gönül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı Ümit D. gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 5 Aralık perşembe günü Lüleburgaz ilçesi Kırklareli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit D. ile eski eşi Songül Gönül (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonucu Ümit D., eski eşi Gönül'ü bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül Gönül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Ümit D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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