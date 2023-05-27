Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Dürdane son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, eski erkek arkadaşı Erdoğan Özdemir tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dürdane K. (45), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 24 Mayıs'ta Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Erdoğan Özdemir, birlikte yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı ve cadde ortasında tartıştığı Dürdane K.'ya kurşun yağdırdı. Vücuduna üç kurşun isabet ederek ağır yaralanan Dürdane K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadını öldüren Erdoğan Özdemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Dürdane K., Yavuz Selim Mahallesi Yunus Emre Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Gebze Merkez Mezarlığı Aile Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.