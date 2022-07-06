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Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti

"Kenan Evren'e hangi dosyayı götürsem hemen soruyordu; 'Amerika bu işe ne der' diye" sözleriyle akıllarda kalan Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti.

" Kenan Evren'e hangi dosyayı götürsem hemen soruyordu; 'Amerika bu işe ne der' diye" sözleriyle akıllarda kalan Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti.

1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Dışişleri eski bakanlarından, eski Müsteşar, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde (New York ve Cenevre) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Türkiye'yi temsil eden İlter Türkmen hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Türkmen'in vefat haberini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca "Merhum Bakanımızın cenazesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

İlter Türkmen'in bu sözleri çok konuşulmuştu

İlter Türkmen bir röportajında ise, "Kenan Evren'e hangi dosyayı götürsem hemen soruyordu; 'Amerika bu işe ne der' diye" sözleriyle akıllarda kalmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu İlter Türkmen Kenan Evren 3. Sayfa Haberler

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