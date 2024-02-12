Eski diş fakültesi binasında çıkan yangın korkuttu

Ağır hasarlı binadaki yangın kontrol altına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinden dolayı ağır hasar alarak kullanılmayan eski diş fakültesi binasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2023 tarihi depremlerinde ağır hasar alarak kullanılmayan eski diş fakültesi binasında söküm çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Binanın dış cephesinde yer alan demirleri spiralle kesmeye çalıştı. Bu esnada binanın yalıtımında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.