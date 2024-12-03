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Eski Damat, Kayınpederini Sokakta Vurdu

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Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşinin babasıyla telefonda tartışan T.İ., eski kayınpederi M.Ç.'yi sokak ortasında tabancayla vurdu. M.Ç., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Eski kayınpederini sokak ortasında tabancayla vurdu

AKSARAY - Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşinin babasıyla telefonda tartışan eski damat, iddiaya göre "seni öldüreceğim in aşağıya" dediği eski kayınpederini sokak ortasında tabancayla vurdu.

Olay, Paşacık Mahallesi 1669 Sokakta yaşandı. İddiaya göre, 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.N.Ç.'nin babası olan M.Ç. ile telefonda bir konudan dolayı tartışan T.İ. (31), telefonla tehdit ettiği eski kayınpederine, "Seni öldüreceğim in aşağıya" dedi. Bunun üzerine evinden dışarı çıkan M.Ç. eski damadı tarafından tabancayla ateş açılması sonucu vurularak yaralandı. Sol kasık kısmından yaralanan M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, tabanca sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı M.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. Çok kan kaybeden M.Ç. daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan eski damat T.İ.'yi kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan olayla ilgili polislere konuşan B.N.Ç., "Babam buraya geldi, o da buradan geldi. Üzerimize birkaç sıktı ama isabet etmedi. Ondan sonra da bacağına mı değdi bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Eski Damat, Kayınpederini Sokakta Vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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