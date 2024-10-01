Üye Girişi
Haberler

Eski Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz Tutuklandı

Eski Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla tutuklandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ve 2011-2014 yılları arasında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Namık Yılmaz'ın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığının bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ekipler operasyon düğmesine bastı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla Eski Başsavcı Namık Yılmaz, evinde gözaltına alındı Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz, emniyette alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Başsavcı Güvenlik 3-sayfa Terör bursa Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman'da hapşırma nöbeti yaşayan kadın ne oldu, iyileşti mi? Meclis Tv canlı izle! 1 Ekim Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ne dedi? Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });