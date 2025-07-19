Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Yoğun Bakıma Alındı

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93 yaşındaki Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Durumunun stabil olduğu bildirildi.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle Şişli'de özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Öymen'nin durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, eski CHP Genel Başkanı ve gazete yazarı Altan Öymen, 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası Şişli'de bulunan özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.93 yaşındaki Öymen'in tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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