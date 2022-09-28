Son dakika haberi | Kocaeli'de işyerindeki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de işyerindeki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Kocaeli'de bir şahıs eski çalıştığı işyerine gelince tartışma çıktı.

Kocaeli'de işyerindeki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

KOCAELİ - Kocaeli'de bir şahıs eski çalıştığı işyerine gelince tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce işyeri sahibi ve bir çalışan bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Başiskele İlçesi Körfez Mahallesi Türker Sokak'ta unlu mamul üretimi yapan bir işyeri içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen eski bir işyeri çalışanının gelmesi üzerine bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce işyeri sahibi H.K. ile çalışan A.R.Ü. bıçakla yaralandı. Eski çalışan hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.