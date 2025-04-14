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Eski Çalışan Lastikçiden Elektrikli Bisiklet Çaldı

Eski Çalışan Lastikçiden Elektrikli Bisiklet Çaldı
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Adana'da işten çıkarılan bir kişi, eski çalıştığı lastikçiden tamire getirilen elektrikli bisikleti çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Adana'da çalıştığı lastikçiden çıkarılan bir kişi, tamire getirilen elektrikli bisikleti çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde Kıyıboyu Caddesi'ndeki lastikçide meydana geldi. İddiaya göre, U.M. (38) çalıştığı lastikçiden bir süre önce çıkarıldı. Şüpheli, patronuyla konuşmak için eski çalıştığı iş yerine gitti. Burada işe tekrar alınmayacağını öğrenen U.M., S.E.'nin lastik tamirine getirdiği elektrikli bisikleti çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. S.E.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Sümer Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Ancak şüphelinin çaldığı elektrikli bisiklet bulunamadı.

Emniyette ifadesi alınan U.M. elektrikli bisikleti çaldığını kabul ederken bıraktığı sokağı hatırlamadığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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