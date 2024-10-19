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Eski Çalışan Kamyonetle 90 Kilometre Gezdi, Motosikletle de Tura Çıktı

Eski Çalışan Kamyonetle 90 Kilometre Gezdi, Motosikletle de Tura Çıktı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, eski bir çalışan, işyerine ait kamyoneti alıp 90 kilometre gezdikten sonra bıraktı. Ardından aynı iş yerine ait motosikletle de tur atıp geri bıraktı. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakaladı ve adliyeye sevk etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eski çalıştığı iş yerinden aldığı kamyonetle 90 kilometre gezdikten sonra yerine bıraktı. Kamyonet turu sonrası aynı iş yerine ait motosikletle de tur atıp tekrar bıraktığı ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü gecesi Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği açıklanmayan şahıs, ahşap doğrama atölyesine gelerek park halindeki kamyoneti alıp gezintiye çıktı. Şahıs, yaklaşık 90 kilometre yol yaptıktan sonra sabaha karşı iş yerine yakın bir bölgede aracı bırakarak kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası sabah saatlerinde iş yerine gelen iş yeri sahibi, kamyonetin dışarıda olduğunu fark etti ve araç takip sistemi ile güvenlik kamerasını inceledi. Aracın, eski çalışanı tarafından yerinden alınarak maddi hasarlı bir şekilde yerine bırakıldığını gören Y.A. polis ekiplerine haber verdi ve 100 bin TL zararı olduğunu beyan ederek şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olaya karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, şüphelinin E.D. (27) olduğunu tespit etti. Şüphelinin aynı gün kamyoneti bıraktıktan sonra bu sefer yine aynı iş yerine ait motosikletle de tur atıp geri bıraktığı öğrenildi.

Dün yakalanan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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