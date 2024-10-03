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Eski Çalışan Kamyoneti Çaldıktan Sonra 90 Kilometre Gezdi

Eski Çalışan Kamyoneti Çaldıktan Sonra 90 Kilometre Gezdi
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Antalya'nın Serik ilçesinde, bir kişi eski iş yerine gelerek park halindeki kamyoneti alıp 90 kilometre gezdikten sonra aracı geri bıraktı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi eski çalıştığı iş yerine gelerek kamyonetle 90 kilometre gezdikten sonra tekrar yerine bıraktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan şahıs, ahşap doğrama atölyesine gelerek park halindeki kamyonetle demir kapıya vurarak açtıktan sonra gezintiye çıktı. Yaklaşık 90 kilometre yol yaptıktan sonra sabaha karşı iş yerine yakın bir bölgede aracı bırakarak kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası sabah saatlerinde iş yerine gelen iş yeri sahibi kamyonetin dışarıda olduğunu fark etti ve araç takip sistemi ile güvenlik kamerasını inceledi. Aracın, eski çalışanı tarafından yerinden alınarak maddi hasarlı bir şekilde yerine bırakıldığını görünce polis ekiplerine haber verdi ve şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olaya karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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