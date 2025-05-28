Eski Çalışan Kafe Hırsızlığına Karıştı, Mahkemece Tutuklandı

Eski Çalışan Kafe Hırsızlığına Karıştı, Mahkemece Tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, eski çalıştığı kafeden 8 bin 700 TL çalan G.A. güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, suçlamaları reddederek paranın kendisine ait olduğunu savunsa da tutuklandı.

Adana'da bir kadın eski çalıştığı kafeden 8 bin 700 TL para çaldı. Yakalanan şüpheli, "Bana aitti, onları almaya gitmiştim" diyerek savunma yapsada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının iş yerine giriş anı ve elindeki poşetle çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce çalıştığı kafeden çıkarılan G.A., iş yerinin demir kapısını sürgüsünü kaydırarak açtı ve içeri girdi. Şüpheli, kasada bulunan 8 bin lira ile langırt makinesinden 700 lirayı alarak poşete doldurup kaçtı. Kadının iş yerine giriş anı ve elindeki poşetle çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kafeyi açmak için gelen iş yeri sahibi S.Ş., soyulduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eski çalışan olduğunu belirledi. G.A. ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği, "İş yerine girdim ama paraları ben çalmadım. Poşettekiler bana aitti, onları almak için gitmiştim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilrken, dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu da öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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