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Eski Çalışan İkinci Kez Hırsızlık Yaptı

Eski Çalışan İkinci Kez Hırsızlık Yaptı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir lastik tamiri dükkanının eski çalışanı, dükkanın anahtarlarını kopyalayıp çelik kasadan 30 bin lira çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan zanlı, polis tarafından yakalandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, eskiden çalıştığı lastik tamiri dükkanının anahtarının yedeklerini alan zanlı, daha sonra hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.

Karacabey Canbalı Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan Sadettin T.'ye ait lastik tamiri dükkanındaki çelik kasadaki 30 bin liranın çalındığını fark eden dükkan sahibi, polise haber verdi. İhbar üzerine Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Dükkanda bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, işyerinden ayrılırken kopyasını aldığı anahtarlar ile işyerini ve iş yerinde bulunan çelik kasayı kopyasını çıkardığı anahtarlar ile hırsızlık yapıldığını tespit etti.

İş yerine motosiklet ile gelen hırsızın işyerinin eski çalışanı Fatih A. (32) olduğunu belirledi. Başlatılan çalışma sonucu Fatih A., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fatih A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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