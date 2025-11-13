Haberler

Eski Çalışan 1 Milyon TL'lik Dövizi Çaldı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir işyerinin eski çalışanı çelik kasadan 1 milyon TL değerinde döviz çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, hırsız yakalanarak tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin çelik kasasından 1 milyon TL değerinde döviz çalan şahsın eski çalışan olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, JASAT ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede, ofis içerisinde bulunan çelik para kasasından büyük bölümü Dolar ve Euro olmak üzere yaklaşık 1 milyon TL tutarında paranın çalındığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olayı Yeri İnceleme ekibinin işyerinde yaptığı incelemenin ardından harekete geçen JASAT ve Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsız eski çalışan çıktı

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin kar maskesi taktığı, başında ayrıca kapüşon olduğu ve eldiven kullandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma ve beyanlar doğrultusunda hırsızlık olayının şüphelisinin işletmenin eski çalışanlarından Batuhan Y. olduğunu belirledi. JASAT ekipleri şüpheli Batuhan Y.'yi Taşağıl Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ekiplerin Batuhan Y.'nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada işyerindeki çelik para kasasından çalınan 1 milyon TL tutarındaki döviz ve Türk Lirası bulunarak işletme yetkilisine teslim edildi. Hırsızlık olayının şüphelisi Batuhan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılırken, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
