Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı - Haberler

Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Adıyaman İl Başkanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADIYAMAN (İHA) - Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Adıyaman İl Başkanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmalarında, eski BDP Adıyaman İl Başkanı M.V., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa