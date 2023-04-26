Eski ATO Başkanvekili Aypek'in oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Çalışanı tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edilen eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in oğlunun ifadesi ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam yaklaşık 10 yıldır koruması olan G.G.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek'in Ankara Cinayet Büro Amirliği tarafından ifadesi alındı. Aypek, G.G.'nin hem şirkette güvenlikçi olarak çalıştığını hem de maktulün kendisine olan güveninden dolayı şahsi işlerini takip ettiğini söyledi.

"Babamın ölümüne sebebiyet veren kişi ile aralarında olan olayları duyuyordum"

Babası Mehmet Aypek ile ticaretlerinden dolayı kırgınlıklarının olduğunu söyleyen Faruk Aypek, "Yaklaşık 1,5 yıldır babam yakıt istasyonlarını satmak istedi. Benim ise satmaması yönünde kendisi ile diyaloglarımız sonunda babam benzinliği sattı. Bundan dolayı babama biraz kırgınlığım oluştu. Ben babamın olduğu ortamlara fazla gitmemeye başladım. Bundan dolayı da babamın işleri ile ilgili fazla bilgi sahibi değilim. Babamı vuran ve ölümüne sebebiyet veren G.G. ile aralarında olan olayları genel olarak İ.A. ve S.A. aracılığıyla duyuyordum" ifadelerine yer verdi.

"Güvendiği için şüpheliden işlerin başına geçmesini isterdi"

Babasının şüpheliye güvendiğini ve işlerin başına geçmesini istediğini söyleyen Aypek, "1,5 yıl önce müteahhitlik yapan Ş.A., Sincan ilçesinde arsa sahipleri ile anlaşır ancak işi yürütemez ve babamla bu işi ortak olarak beraber yapmak ister. Babam bunu kabul eder ve işe başlarlar. Bu işi de takip etmesi için güvendiğinden dolayı G.G.'dan işlerin başına geçmesini ve kontrol etmesini isterdi. Bu inşaat devam ederken yaklaşık 1-2 ay kadar önce duyduğum kadarıyla babamın Ankara Sincan bölgesinde yaptığı inşaatlardan ortağı olan, açık kimlik bilgilerini bilmediğim Ş.A. isimli şahsa inşaat bölgesinde kafasına silah dayayarak zorla kendisinden bir adet dükkan aldığını da İ.A. ve Ş.A. isimli şahıslarla olan konuşmalarımdan öğrendim" dedi.

"Babama bu şahsın bizi dolandırdığını söyledim"

Şüphelinin tehlikeli olduğunu ve dolandırma amacıyla yanlarında bulunduğunu söyleyen Aypek, "Ayrıca yine G.G.'nın Haymana Durupınar Mahallesi'nde kendine ev yaptığını, ev yapımı için malzemeyi ise Y.A. isimli ticaretle uğraşan akrabamızdan babam adına aldığını, hatta babamın ticaret yaptığı esnaflardan bu şekilde

malzeme aldığını ve ödemediği için esnafların babama ulaşarak konu hakkında bilgi verdiklerini, babamın da bu borçları ödediğini yine ortağı İ.A. ve şoförü Ş.A. isimli şahıslardan öğrendim. Babamın bu şekilde G.G.'nın yaklaşık 1,5-2 milyon borcunu ödediğini biliyorum. Aralarındaki sıkıntının bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü babam işleri ile alakalı bize bir şey söylemezdi. Ben bu şahıs hakkında duyduklarım üzerine babama bu şahsın tehlikeli olduğunu ve bizleri dolandırdığını söyledim. Ancak babam şahsın yanımızda uzun yıllar çalıştığını, bu sebeple çevremiz duyarsa hoş olmayacağını düşünerek bana karışmamamı söyledi" dedi.

Cinayetin planlanarak yapıldığını iddia eden müşteki Aypek, "Babamın öldürülmesi olayının planlanarak yapıldığını, hatta G.G. isimli şahsın ismini bilmediğim ve olay yerinde güvenlikçi olarak çalışan oğlunun da konuya dahil olduğunu düşünüyorum. Bu konunun da incelenmesini istiyorum. Benim konu hakkında söyleyeceklerim ve bildiklerim bundan ibarettir. Babamı yaralayarak ölmesine sebebiyet veren G.G. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Müşteki avukatı Cem Duman ise olayla ilişkin şunları söyledi:

"Müteveffa müvekkil, ATO eski Başkanvekili Mehmet Aypek'i hain bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü vasıtası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geniş kapsamlı soruşturması devam etmektedir. Adli mercilere intikal etmiş bu hadiseyle yorumda bulunmamız hukuken uygun olmamakla birlikte Aypek'in maalesef baba-oğul failler tarafından müştereken ve tertipli bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek söyleyebiliriz." - ANKARA