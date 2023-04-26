Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyede
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Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.
Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltın alınan G.G. adliyeye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan G.G., sağlık kontrolü için önce hastaneye götürüldü. Ardından adliyeye getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa