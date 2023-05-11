Eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle yeğenini öldüren zanlının yargılandığı dava ertelendi

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla yeğenini öldüren ve eşinin yaşadığı Bursa'ya giderken yakalanan Nurullah Kalay'ın yargılandığı dava 11 Temmuz'a ertelendi.

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla yeğenini öldüren ve eşinin yaşadığı Bursa'ya giderken yakalanan Nurullah Kalay'ın yargılandığı dava 11 Temmuz'a ertelendi.

Diyarbakır'da yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Nurullah Kalay, eşi Ebru Kalay ile ilişkisi olduğunu gerekçesiyle Eskişehir'de öğrenci olan yeğeni Heybettullah Kalay'ı, 10 Ağustos 2022 gecesi silahla vurarak öldürdü. Yeğenini öldürdükten sonra eşinin ikamet ettiği Bursa'ya giderken yakalanan Nurullah Kalay, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen davanın ilk duruşmasında hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 23 yıla kadar hapis istenen Nurullah Kalay'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Nurullah Kalay tekrar hakim karşısına çıktı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Nurullah Kalay'ın ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Süleyman G. ile Tuncay S.'nin avukatları katıldı. Duruşma, mahkeme heyetinin 'Eksiklerin tamamlanması' talebiyle 11 Temmuz'a ertelendi. - ESKİŞEHİR