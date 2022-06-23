Son dakika haberleri... Eşi tarafından uzaklaştırma kararı verilen adam çatıya çıktı

Eşi tarafından uzaklaştırma kararı verilen adam çatıya çıktı

Öfkeli vatandaşı Emniyet Müdürü ikna ederek indirdi, aracına bindirip makamına götürdü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı adam 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar teşebbüsünde bulundu. Cumhuriyet Polis Karakolu karşısında bulunan apartmanın çatı katına çıkarak kendisini atacağını söyleyen vatandaşı, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ikna ederek indirdikten sonra aracına alıp makamına götürdü.

Örnek Mahallesinde bulunan Emniyet Ek hizmet binası ve Cumhuriyet Polis Karakolu karşısında bulunan 5 katlı apartmanın çatısına çıkan bir vatandaş, kendisini atacağını söylerken, olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler çatıya çıkarak şahsı inmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de şahsın bulunduğu yerin altına şişme çadır koydu. Olayı duyarak olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, şahsı dinledikten sonra kendisine her konuda yardımcı olacağına dair söz verdi ve şahsı ikna ederek aşağıya inmesini sağladı.

Adının Karabey Demir olduğu belirlenen şahısın koluna girerek apartmandan inen Emniyet Müdürü Oymaağaç, şahsı makam aracına bindirerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Makamında Karabey Demir ve eşiyle ayrı ayrı görüşen Oymaağaç, Karabey Demir'e bir daha söyle şeylere teşebbüs etmemesi konusunda telkinlerde bulundu.

Karabey Demir'in 2 gün önce eşinin kendisini darp ettiği yönündeki şikayeti üzerine karakola getirildiği, geceyi karakolda geçiren Demir için 3 hafta uzaklaştırma verildiği, bunun üzerine çatıya çıktığı belirlendi.